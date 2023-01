Tunisia: ambasciata a Bruxelles, al lavoro per rivelare circostanze morte cittadina tunisina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata di Tunisia a Bruxelles è al lavoro per rivelare le circostanze della morte della cittadina tunisina deceduta lo scorso 12 gennaio in una stazione di polizia nella capitale belga, in coordinamento con il consolato tunisino e con le autorità locali. Lo ha reso noto la stessa ambasciata in seguito alla morte di Sourour Abouda, 46 anni, deceduta il giorno dopo il suo arresto con l’accusa di violazione dell’ordine pubblico. L’11 gennaio, la donna era stata trasferita in una cella della polizia federale dove è stata trovata morta il mattino successivo. L'ufficio del pubblico ministero di Bruxelles ha aperto un'indagine su un “possibile caso di suicidio”. Da parte sua, la famiglia della donna ha insistito per aprire un’indagine per rivelare le circostanze della morte, secondo quanto riferito dal portale d’informazione tunisino “Tunisie Numerique”.(Tut)