Iran: Guardiani rivoluzione organizzano esercitazione militare nel Golfo Persico (2)

- I media iraniani e i funzionari delle pubbliche relazioni vicini ai pasdaran hanno sottolineato che questa esercitazione è stata progettata per inviare un messaggio alle potenze regionali, per metterle a conoscenza della “capacità dell’Iran di affrontare con decisione qualsiasi minaccia”. Questa è la seconda esercitazione in due settimane per l'Iran. Nei primi giorni di gennaio, le Forze armate iraniane hanno condotto l’esercitazione su vasta scala Zulfikar 1401 nella regione di Jask, a est dello Stretto di Hormuz, e nell’Oceano indiano settentrionale. (Res)