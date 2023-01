Economia: Landini, i dati che ci arrivano indicano dei rischi di recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati che ci arrivano indicano dei rischi di recessione. Abbiamo sicuramente un’inflazione più alta degli altri paesi europei, e i dati di crescita che sono stati anch’essi migliori, ora iniziano a dare segnali preoccupanti. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine del congresso del sindacato del capoluogo Piemontese che si è tenuto questa mattina a Torino. "Se non si interviene andando a prendere i soldi dove sono come questo governo non sta facendo, il rischio è che ancora una volta a pagare sia il lavoro dipendente, la sanità e in generale lo stato sociale. Mentre per noi va cambiato il quadro", ha concluso Landini. (Rpi)