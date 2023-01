Venezia: deposte 24 nuove pietre d'inciampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, sono state deposte nella città di Venezia 24 nuove pietre d'inciampo. "Un appuntamento con la storia per restituire un nome e un'identità ai cittadini veneziani deportati nei campi nazisti e per contrastare quei germi di odio e di intolleranza ancora presenti nella nostra società - ha commentato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. Queste pietre rimarranno un ricordo imperituro per la città di Venezia e soprattutto per le nuove generazioni. E' a loro che vogliamo restituire questo ricordo cosi importante e insieme dobbiamo continuare questo percorso. Venezia è la città della memoria, lo sarà sempre". (Rev)