Imprese: Fincantieri tra le aziende Top Employers Italia 2023

- Fincantieri fa parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2023. Il gruppo – riferisce una nota – aveva ricevuto il riconoscimento anche nel 2022. La certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie Hr e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. La certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla Hr Best Practices Survey. La Survey ricopre sei macro aree in ambito Hr, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity and Inclusion, Wellbeing e molti altri. Secondo Top Employers, Fincantieri ha dimostrato di avere a cuore il benessere delle proprie persone e si è impegnata per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. (Rin)