Roma: De Santis (CR), da Gualtieri imbarazzante vuoto su esigenze corpo Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorprende la pazienza delle organizzazioni sindacali, ma il completo abbandono del Corpo della Polizia Locale da parte dell'Amministrazione Gualtieri sta assumendo connotati sempre più allarmanti. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis. "In una sola settimana - aggiunge - abbiamo assistito: all'imbarazzante vicenda relativa alla scadenza della concessione tra Roma Capitale e la Motorizzazione Civile che, di fatto, sta impedendo agli agenti di accedere alla medesima banca dati; al problema delle visite propedeutiche alla possibilità di detenere l'arma con conseguente ritiro della stessa a molti agenti; all'aggressione di alcuni agenti presso il campo nomadi di Via Salviati, completamente mandati allo sbaraglio da un'Amministrazione che non tutela minimamente i propri agenti. Tutti episodi che hanno avuto rilevanza a livello nazionale e davanti ai quali il Campidoglio a trazione dem continua a rimanere impassibile e non curante. Tutto ciò mentre si cancella inspiegabilmente il nuovo concorso per l'assunzione di agenti originariamente previsto per quest'anno e si continua a ignorare del tutto la questione del nuovo ordinamento professionale, peraltro strumentalizzata dai dem in campagna elettorale. A fronte di tutto questo, non si comprende cos'altro debba accadere per far sì che questa Giunta prenda coscienza della propria inerzia e si assuma finalmente le proprie responsabilità politiche e istituzionali nei confronti di questi lavoratori e del Corpo stesso", conclude.(Com)