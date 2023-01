Carburanti: Sperduto (Faib), passo in avanti, si lavora a nuove soluzioni, giovedì altro incontro al Mimit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è fatto un passo avanti. È stato un incontro molto positivo: il governo sta lavorando a soluzioni diverse rispetto al cartello, anche informatiche, che pur garantendo la massima trasparenza sugli impianti non impongano oneri quotidiani eccessivi ai gestori, disinnescando la questione delle sanzioni. Sarebbe la strada giusta. Speriamo si concretizzi. Lo sciopero per noi resta congelato in attesa di un nuovo incontro al Mimit giovedì mattina alle 9.30, in cui si discuteranno questi temi". Lo dichiara è Giuseppe Sperduto, presidente di Faib Confesercenti. (Rin)