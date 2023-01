Egitto: il premier Madbouly incontra gli investitori sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, ha incontrato gli investitori sauditi con cui ha discusso dei loro piani d'investimento nel Paese delle piramidi e dei modi per risolvere i problemi che riscontrano. Lo ha annunciato il governo egiziano in un comunicato stampa. "Sono impegnato a incontrare gli investitori sauditi che lavorano in vari settori per risolvere i loro problemi", ha detto Madbouly. Il capo del governo ha aggiunto: "L'incontro invia messaggi positivi alla comunità imprenditoriale in patria e all'estero e conferma il nostro interesse a sostenere progetti in vari settori". Il primo ministro ha tenuto diversi incontri con gli investitori sauditi per esaminare una serie di sfide e problemi diversi, compresi quelli relativi ai progetti immobiliari e industriali nelle nuove città, secondo la dichiarazione. Durante i colloqui, sono state fornite risposte in merito a una serie di richieste degli investitori e sono stati raggiunti accordi che contribuiranno al completamento dei loro progetti in Egitto, secondo la dichiarazione. (Cae)