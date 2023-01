Decreto Elezioni: Zaratti (Avs), garantire il voto ai fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre costruire le condizioni per la più larga partecipazione delle cittadine e dei cittadini al voto: per questo è positivo il provvedimento che abbiamo votato sul prolungamento del voto nella giornata di lunedì e che ci siano le condizioni per affrontare in tempi rapidi la questione del voto dei fuorisede per arrivare ad una norma moderna e democratica. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo fondamentale ogni misura che faciliti l'esercizio del diritto di voto, è intollerabile che i ragazzi che si trovano fuori dalla loro regione di residenza per motivi di studio debbano spostarsi per votare". Lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali.(Rin)