Veneto: Consiglio regionale approva risoluzione per favorire insediamento Intel nel veronese

- Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la risoluzione per favorire l'insediamento di Intel nel territorio veronese. Il provvedimento, come si apprende in una nota, "offre sostegno alla Giunta regionale nello sforzo di favorire, in sinergia con il mondo industriale, l'insediamento della multinazionale statunitense, che produce chip e semiconduttori, a Vigasio, nel veronese, per la parte assemblaggio e confezione. L'investimento darà sviluppo e occupazione al territorio del nordest, con importanti ricadute per tutta la filiera collegata all'hi-tech". La risoluzione, inoltre, "auspica anche che la Giunta regionale dia corso ad una intensificazione della fase precontrattuale, al fine di poter proporre al partner soluzioni di mercato migliorative rispetto ad altri potenziali interlocutori".(Rev)