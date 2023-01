Riforme: Casellati, presidenzialismo per dare più stabilità a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dalla politica all'economia, dagli esteri alla difesa, le redazioni di Agenzia Nova si sono sempre distinte per professionalità, approfondimento e neutralità" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Oggi ho incontrato il ministro Roberto Calderoli, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari e Igor Iezzi per ascoltare posizioni, idee e proposte della Lega per la grande riforma che dovrà dare più stabilità al Paese e consentire agli italiani di votare direttamente il loro presidente". E' quanto scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)