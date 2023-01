Usa: giudice respinge la class action di alcuni ex dipendenti contro Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha respinto la class action avanzata da un gruppo di ex dipendenti di Twitter, che in passato hanno accusato la piattaforma di non aver pagato le indennità di licenziamento come promesso. Nella sentenza, il giudice distrettuale James Donato ha affermato che gli ex dipendenti dovrebbero risolvere le proprie controversie con la società attraverso un arbitrato privato, come stabilito all’interno del loro contratto di assunzione. La class action è stata avanzata nel quadro dei tagli al personale voluti da Elon Musk, che lo scorso anno ha acquisito la piattaforma per 44 miliardi di dollari. Secondo gli ex dipendenti, ai lavoratori licenziati non sarebbe stato dato un sufficiente preavviso. (Was)