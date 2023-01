Ucraina: Zelensky, uso bomba nucleare tattica non sarebbe vantaggioso per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso di una bomba nucleare tattica da parte russa non sarebbe vantaggioso per loro ma non è possibile entrare nella testa del presidente Vladimir Putin. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nell'intervista rilasciata a "Porta a porta" che sarà trasmessa questa sera. “Io ritengo che non sia vantaggioso per loro. Per questo non ci credo molto. Tuttavia, non posso entrare nella testa del presidente Putin”, ha affermato Zelensky. “Probabilmente tutto può succedere ma vedo che lui ama tutto ciò di cui si è circondato. Mi sembra lui lo ami e lo apprezzi molto. L'utilizzo delle armi nucleari gli porterà via tutto questo mondo velocemente. Subito. Il giorno dopo”, ha continuato il presidente ucraino. Putin “sta cercando e cercherà una via d'uscita da questa guerra, che è stata un errore. Non lo dice alla sua società ma lui se ne rende conto che è stato un grande errore. Il suo grande errore personale. Perciò lui cercherà una via d'uscita. E le armi nucleari non sono una via d'uscita di sicuro”, ha proseguito il capo dello Stato ucraino. (Res)