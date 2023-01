Procida 2022: 600mila turisti sbarcati sull'isola. L'assessore Casucci, effetti positivi per tutto il turismo campano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 600mila i turisti sbarcati a Procida nell'anno appena trascorso, durante il quale l'isola è stata Capitale italiana della Cultura. Il dato è stato reso noto questa mattina durante la conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania, e alla quale sono intervenuti il sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, e l'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci. L'incontro con i giornalisti è servito per fare un bilancio finale dell'esperienza Procida 2022, in attesa del passaggio di testimone, previsto per domani, a Bergamo e Brescia, che saranno Capitali italiane della Cultura nel 2023. "Si è trattato di un record storico di presenze a Procida", ha dichiarato il sindaco. "Prima di quest'anno - ha spiegato - avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è dovuto certamente alle tante iniziative culturali, ma anche alla straordinaria partecipazione della gente di Procida. Ieri la cerimonia di chiusura, con la festa in piazza a Marina Grande, ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento, simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli". (segue) (Ren)