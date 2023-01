Procida 2022: 600mila turisti sbarcati sull'isola. L'assessore Casucci, effetti positivi per tutto il turismo campano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Procida si è detto inoltre sicuro che l'investimento di 5 milioni di euro totalizzato quest'anno continuerà a generare i suoi frutti, grazie all'effetto moltiplicatore dovuto alla grande visibilità goduta dall'isola nel corso del 2022. Anche l'assessore Casucci ha rimarcato i soddisfacenti risultati conseguiti, sottolineando che si è costruito "un modello di strategia di intervento pubblico nell'economia territoriale". "Penso in particolare - ha spiegato Casucci - a tutta la strategia turistica 2022 che da ottobre 2021 a dicembre 2022 ha sviluppato un percorso che si sposava con il modello virtuoso di Procida. Credo che sia stata un'enorme sperimentazione in termini di comunicazione pubblica, ma anche di contiguità territoriale e di continuità territoriale con risultati pienamente realizzati". In particolare Casucci ha sottolineato come l'alto numero di presenze turistiche registrate a Procida abbia avuto un riverbero sensibile su tutta l'area dei Campi Flegrei che "ha raddoppiato i visitatori stranieri. "Abbiamo una misurabilità diretta con 600mila sbarchi a Procida, e una misurabilità indiretta con oltre 10 milioni di arrivi all'aeroporto di Napoli, più del 2019, e 70 milioni di presenze di persone che hanno attraversato la stazione di Napoli. Numeri incredibili, risultati veramente straordinari. Non a caso i tour operator della penisola sorrentina dicono che l'anno 2022 è destinato ad essere irripetibile", ha concluso l'assessore. (Ren)