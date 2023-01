Speciale infrastrutture: Lazio 2023, Acampora (Confcommercio), soddisfatti da incontro con candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La Confcommercio Lazio ha incontrato i candidati alla presidenza della Regione Lazio. "Incontri che sono stati estremamente soddisfacenti". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora, in occasione degli incontri organizzati dall'associazione con i candidati alla presidenza della Regione Lazio: Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra, Donatella Bianchi per il M5s. "Una giornata importante in cui abbiamo affrontato una serie di problematiche e temi assolutamente rilevanti, come le infrastrutture, i centri di assistenza tecnico, i ruoli delle camere di commercio sul territorio, quindi la loro prossimità con il sistema delle imprese e la questione delle forniture ospedaliere - ha spiegato Acampora -. Noi veniamo da uno shock pandemico e dalla guerra russo-ucraina con il problema del caro energia che pesa come un macigno sulle nostre imprese". Infine, Acampora ha voluto ricordare che sul fronte legalità "è una giornata importante per l'arresto del latitante Matteo Messina Denaro: lo Stato ha vinto", ha concluso (Rer)