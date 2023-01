Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Fontana, supereremo preoccupazione per opere, escluderei ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo detti quello che dovevamo in questo caso, ovvero fare un’analisi seria della situazione. Mi sembra di poter dire che anche quelle preoccupazioni che erano state evidenziate per alcune opere si potranno sicuramente superare. L’ingegner Sant’Andrea entro la prossima riunione ci darà un dettagliatissimo cronoprogramma per cui dovremmo sicuramente arrivare a completare tutte le opere". Lo ha detto a Milano il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione della cabina di regia sulle infrastrutture riguardanti Milano-Cortina 2026. Alla domanda di un cronista su possibili cancellazioni o ritardi delle opere in Lombardia il governatore ha risposto: "No, penso proprio di no. Andrei ad escluderlo". (Rem)