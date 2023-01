Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Fontana, Majorino? Per lui sarà tutto un disastro, sono i suoi auspici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato del centrosinistra dice che tutto sarà un disastro su tutto. Va bene, ne prendiamo atto, questi sono i suoi auspici. Non si rende conto che un buon risultato sarà qualcosa di importante per tutti. Dovrebbe essere un vantaggio per tutto il Paese e per tutte le parti politiche". Lo ha detto a Milano il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione della cabina di regia sulle infrastrutture riguardanti Milano-Cortina 2026, rispondendo alle affermazioni del candidato di Pd e M5s alla presidenza della Regione, Pierfrancesco Majorino. (Rem)