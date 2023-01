Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Ricca (Lega), ministro Salvini ha ragione, il Piemonte è pronto per la manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concordo con le parole del ministro Matteo Salvini. La nostra regione è pronta da tempo per fare la sua parte in occasione delle Olimpiadi. Lo ha affermato l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, commentando le parole del ministro alle Infrastrutture sull'ipotesi di coinvolgere la Regione nelle prossime Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. "Crediamo che il nostro contributo possa essere fondamentale e infatti non abbiamo mai smesso di lavorare sugli sport invernali che da noi sono di casa. Tutto il territorio è pronto per questa sfida", ha concluso Ricca. (Rpi)