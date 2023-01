Lavoro: Aula approva delibera su spazi per Rider a Roma, soddisfazione da Filt Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera per la tutela dei rider, affinché si possano avvalere di spazi di ricovero e di aggregazione. Soddisfazione dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio, che questa mattina era in Campidoglio per la discussione e l'approvazione della delibera "Sos Rider". "Siamo soddisfatti - continua la nota - per aver contribuito all'elaborazione di un progetto che vede i rider di Roma avvalersi di spazi di ricovero e aggregazione presso sedici biblioteche comunali, dove potranno ripararsi dal clima avverso, ricaricare i propri strumenti di lavoro, ossia cellulare e bike, e accedere ai servizi culturali. Ringraziamo la consigliera Erica Battaglia per aver creduto in questo progetto, sostenendolo fin da subito". "Con questo atto - precisa la Filt Cgil - Roma diviene la prima amministrazione a livello nazionale a riconoscere una simile opportunità a questa categoria di lavoratrici e lavoratori. Da oggi inizia la fase di discussione per la concreta realizzazione del progetto, anche attraverso protocolli tra le parti sociali, in collaborazione con gli assessorati lavoro e cultura". "Auspichiamo che 'Sos Rider' rappresenti soltanto l'inizio di una proficua collaborazione con il Comune per ragionare di mobilità e sicurezza sulle vie romane, pensando non solo ai rider ma a tutti coloro che, a Roma, lavorano nei settori della logistica e del trasporto delle merci", conclude la nota del sindacato. (Com)