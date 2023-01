Lombardia 2023: Fontana, confronto Moratti? Presentare programmi senza litigare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rispetto è presentare i propri progetti e programmi e spiegarli ai cittadini senza mettersi necessariamente a litigare in pubblico". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo alla candidata civica Letizia Moratti in merito ad un possibile confronto tra i due sulle tematiche elettorali, a margine della presentazione della lista civica sostegno del presidente uscente "Lombardia Ideale". "Io ho già detto che penso a me e a dare la miglior proposta ai miei cittadini. Penso a essere serio io, poi tutto il resto lo decideranno i cittadini", ha concluso Fontana. (Rem)