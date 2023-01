Lollobrigida: ultimo saluto alla Lollo, domani camera ardente in Campidoglio giovedì i funerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo saluto di Roma a Gina Lollobrigida, la grande attrice di Subiaco scomparsa ieri all'età di 95 anni. La camera ardente sarà allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Romani, turisti e fan che nel tempo l'hanno sempre apprezzata potranno rendere omaggio alla "Lollo" mercoledì 18 gennaio dalle 10 alle 19 (possibile un prolungamento dell'orario in caso di grande affluenza) e giovedì 18 dalle 9:30 alle 11:30. A seguire, alle 12:30, saranno celebrati i funerali presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Una delle interpreti europee più importanti a livello internazionale degli anni Cinquanta e Sessanta, per tutti la "Bersagliera", Gina Lollobrigida ha lasciato il segno nel panorama cinematografico mondiale, portando un po’ d’Italia in giro per il mondo e segnando con il suo grande talento e la sua fortissima personalità il cinema italiano del dopoguerra. Interprete di oltre sessanta film, fu diretta da registi italiani di grande spessore come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Sul versante americano, fu impegnata sui set tra gli altri, di John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard affiancando divi di fama mondiale come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven. Dagli anni settanta indirizzò la sua vena artistica verso la televisione, la scultura e la fotografia. Nel 1996 fu premiata con il David di Donatello alla carriera e nel 2006 ebbe un riconoscimento speciale in occasione del cinquantenario del trofeo di cui era stata la prima vincitrice nel 1956.(Rer)