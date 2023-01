Csm: al via seduta Parlamento per votazione 10 membri laici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso nell'Aula di Montecitorio la votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Ciascun parlamentare può indicare nella scheda fino a un massimo di dieci nominativi. Nel primo scrutinio, per l'elezione è necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti. La votazione è segreta. Si procede per appello nominale, i primi ad essere chiamati sono i senatori. Siedono sullo scranno della presidenza di Montecitorio Lorenzo Fontana, presidente della Camera e Ignazio La Russa, presidente del Senato. (Rin)