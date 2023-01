Ue: Panzeri rinuncia al ricorso, in carcere per un altro mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pier Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato di Pd e Articolo 1 indagato nell’ambito dell’indagine per corruzione che ha coinvolto il Parlamento europeo, dovrà rimanere in carcere per un altro mese. È quanto si apprende dalla procura federale belga, dopo l’udienza che si è tenuta questa mattina presso la Camera di consiglio. “Nell'ambito di un'indagine su vasta scala della Procura federale su presunte organizzazioni criminali, corruzione e riciclaggio di denaro, P.P. (Pier Antonio Panzeri) doveva comparire oggi davanti alla sezione d'accusa della Corte d'appello di Bruxelles”, si legge in un comunicato stampa rilasciato dalla procura belga. “Per ragioni personali, P.P. ha deciso oggi di ritirare il ricorso” per la scarcerazione, si legge ancora nella nota. “Nell'interesse delle indagini, per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni”, fa sapere la procura belga. (Beb)