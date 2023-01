Germania: Pistorius, nomina a ministro Difesa grande onore, lavorerò al 150 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro dell'Interno della Bassa Sassonia, Boris Pistorius, ha definito “un grande onore” la nomina a ministro della Difesa tedesco da parte del cancelliere Olaf Scholz, e ha evidenziato: “Intendo buttarmi al 150 per cento in questo compito, sin dal primo giorno”. Durante una conferenza stampa ad Hannover, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto di conoscere “il significato del compito” di guidare la Difesa “in questi tempi di sfide”, con le Forze armate (Bundeswehr) di fronte alla “svolta epocale” innescata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. Per Pistorius, “i compiti che attendono le truppe sono immensi”. Il ministro della Difesa designato ha, quindi, sottolineato che intende lavorare a stretto contatto e con fiducia con i comandi della Bundeswehr, i deputati del Bundestag e il personale militare. Queste affermazioni possono essere interpretate come una risposta alle critiche rivolte alla ministra della Difesa dimissionaria, Christine Lambrecht, accusata di scarsa comunicazione fino all'autoisolamento. Durante la conferenza stampa ad Hannover, Pistorius ha poi dichiarato: “Devo adattare la Bundeswehr alla nuova situazione sorta dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina”. Per l'esponente della SpD, “è importante coinvolgere strettamente il personale militare in questo processo”. Pistorius ha, infine, affermato che intende rendere “forte la Bundeswehr per i tempi che ci attendono”. Il ministro della Difesa designato presterà giuramento nella giornata del 19 gennaio. (Geb)