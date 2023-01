Lega: Fontana, Salvini alla berlina per fatto inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne eravamo coscienti e infatti non ci siamo mai minimamente preoccupati". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto cosa pensasse in merito alla richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano per la questione dei fondi russi alla Lega, per la quale sono stati indagati Gianluca Savoini, fondatore dell'associazione Lombardia-Russia; l'avvocato Gianluca Meranda e l'ex bancario Francesco Vannucci. "È significativo sottolineare come la Lega e Salvini sono stati messi alla berlina per anni per una cosa assolutamente inesistente", ha concluso Fontana. (Rem)