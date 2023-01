Energia: ministro Esteri Qatar, transizione da idrocarburi a rinnovabili basata su obiettivi non raggiungibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel percorso di transizione energetica, sfortunatamente, molti decisori politici si sono concentrati su obiettivi non raggiungibili senza tenere in considerazione le tempistiche degli investimenti necessari per raggiungerli. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, intervenendo oggi al Forum economico mondiale (World Economic Forum, Wef) in corso nella città svizzera di Davos. “Crediamo che il gas sia la più sicura, più pulita e disponibile risorsa energetica”, attualmente disponibile che resterà rilevante nel mix energetico dei Paesi nelle prossime decadi, ha affermato il ministro degli Esteri. Nel suo intervento, Al Thani ha sottolineato anche gli effetti negativi provocati dalle politiche che negli ultimi dieci anni hanno portato a un riduzione degli investimenti nelle risorse tradizionali, compreso il gas naturale, portando a una situazione di “povertà energetica accelerata dalla guerra in Ucraina”. Secondo il ministro il Qatar, che non ha avviato tali politiche, è riuscito ad avere una maggiore capacità di produzione di gas per rifornire, soprattutto in questo momento, i mercati energetici europei. Secondo Al Thani, è “sleale” chiedere a Paesi in via di sviluppo che lavorano per la propria sicurezza energetica, di fermare lo sviluppo delle loro risorse. Inoltre, il ministro degli Esteri del Qatar ha osservato che ad oggi non vi è una “discussione onesta in merito all’agenda della transizione energetica e sui danni che potrebbe creare lo sfruttamento e l’estrazione di terre rare e altri metalli impiegati per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.(Res)