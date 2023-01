Lombardia 2023: Majorino, in attesa di sentire programma Fontana, preoccupato per Pnrr e Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono assolutamente in attesa di capire cosa potrà dire Fontana per il futuro della regione. Aggiungo che sono convinto di una cosa: noi abbiamo bisogno di una grande svolta". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Regione Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino. "Ho visto che Fontana e Letizia Moratti, coloro che hanno gestito le cose fin qui, ogni tanto parlano di cambiamenti, ma i cambiamenti da campagna elettorale non sono credibili se hai gestito le cose, quindi dovrebbero spiegare la ragione dei loro fallimenti. Questo per me è un punto essenziale", ha aggiunto, per poi ribadire che "l'allarme che voglio lanciare è che sono molto preoccupato su due temi essenziali: vedo grande incertezza sulle Olimpiadi del 2026, perché Regione Lombardia non ha fatto niente in questi mesi. Sul Pnrr poi ritengo che Fontana abbia gestito le cose molto male. Regione Lombardia non si può permettere in alcun modo di perdere risorse riguardanti lo sviluppo dei nostri territori". "Credo dobbiamo cambiare davvero marcia e Fontana ha veramente fatto un pasticcio", ha concluso Majorino. (Rem)