Lazio 2023: Di Tommaso (Se), Rocca uomo sbagliato nel momento sbagliato

- "Il candidato del Centrodestra Francesco Rocca è l'uomo sbagliato nel momento sbagliato, e lo dimostra la sua esperienza alla Cri". Lo dichiara in una nota Atlantide Di Tommaso, coordinatore dei Socialisti Europei del Lazio. "Il candidato alla Presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca sarebbe un dramma per la nostra regione. Come riportato dagli organi di stampa, infatti, Francesco Rocca ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza alla guida della Croce rossa italiana. In particolare, è evidente la sua incapacità nel coordinare le diverse sedi locali, che con la privatizzazione sono diventate autonome anche dal punto di vista del bilancio e dove i commissariamenti fioccano. Privatizzazione - ricorda Di Tommaso - fortemente voluta dallo stesso Rocca. Per non parlare di quando è stato commissario e direttore generale del S. Andrea di Roma, dove il disavanzo è passato da 14 milioni del 2003 a 78 milioni del 2007. Insomma, Francesco Rocca sarebbe un ritorno passato, ai tempi più bui dei governi del centrodestra, da Storace alla Polverina". Conclude il coordinatore dei Socialisti Europei del Lazio, Atlantide Di Tommaso. (Com)