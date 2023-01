Sanità: a Umberto I di Roma nuovo pronto soccorso pediatrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo pronto soccorso pediatrico del policlinico Umberto I di Roma. Il direttore generale del policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba insieme alla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, al presidente di Fondazione Roma Sapienza Eugenio Gaudio e all’assessore Sanità del Lazio Alessio D’amato, ha presentato la nuova veste del pronto soccorso. "Voglio ringraziare Fondazione Roma Sapienza, presieduta da Eugenio Gaudio e tutti i numerosi sostenitori che hanno reso possibile i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del pronto soccorso pediatrico, in particolare la Desiree Colapietro Pietrini, che quest’anno durante la Festa del Cinema, ha organizzato una cena di raccolta fondi destinati ai piccoli pazienti che si rivolgono alla nostra struttura. Questa iniziativa si inserisce in quella più grande di potenziamento di tutta l’Area pediatrica, dall'oncologia all'oncoematologia, dall'emergenza alla pediatria generalista e in generale di tutte le principali specialistiche come cardiologia, gastroenterologia, diabetologia, pneumologia e odontoiatria”, ha dichiarato il direttore, Fabrizio d’Alba. (segue) (Com)