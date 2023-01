Sanità: a Umberto I di Roma nuovo pronto soccorso pediatrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con grande soddisfazione, si è espressa la Colapietro, che oggi ha voluto condividere i nuovi spazi e ambienti dedicati ai bambini della nostra città e regione. “Quest’anno, durante la Charity dinner, abbiamo raccolto 80mila euro, grazie al contributo di circa 250 sostenitori, a cui si sono aggiunti ulteriori 15 mila euro donati dall’JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia". "Anche quest’anno, Il 12 marzo, è in programma il nuovo concerto dedicato alla pediatria del Policlinico e sono felice di esserne il promotore, ha detto Corrado Moretti membro del Consiglio Scientifico della Fondazione Roma Sapienza, che da sempre si dedica all’assistenza dei pazienti più piccoli. Un ringraziamento speciale, da parte di Eugenio Gaudio a tutti gli attori che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, che si basa su una forte sinergia pubblico/privato", in particolare da Desideree Colapietro a Luigi Abete, da Leonardo Caltagirone che ha reso ancora più accogliente gli spazi dedicati ai piccoli pazienti e le loro famiglie e a tutti i grandi professionisti del Policlinico Umberto I che rappresentano un’eccellenza nella sanità mondiale. (segue) (Com)