Ucraina: ministero Finanze, tre miliardi di euro di aiuti finanziari dell'Ue

- L'Ucraina ha ricevuto la prima tranche da tre miliardi di euro degli aiuti finanziari previsti dall'Unione europea. Lo ha annunciato in una nota l'ufficio stampa del ministero delle Finanze di Kiev. Secondo il dicastero, i fondi inviati nell'ambito del nuovo programma di assistenza macrofinanziaria dell'Ue per il 2023 serviranno per "finanziare le spese urgenti del bilancio dello Stato e mantenere la stabilità finanziaria nel Paese". Il totale del sostegno Ue all'Ucraina sarà di 18 miliardi di euro.(Kiu)