Imprese: Urso incontra aziende farmaco Fab13, “tavolo permanente per valorizzare settore prioritario per sicurezza Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, ha ricevuto oggi a Palazzo Piacentini gli imprenditori delle Fab13, le tredici aziende italiane medio-grandi del farmaco aderenti a Farmindustria (Abiogen Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, Dompé, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, Mediolanum, Menarini, Molteni, Recordati e Zambon). Lo riferisce il Mimit in una nota, spiegando che obiettivo dell’incontro sono un’analisi e un confronto sul comparto produttivo farmaceutico Made in Italy e sulle prospettive future di una filiera produttiva strategicamente importante non solo per la salute della popolazione ma anche per la produzione nazionale e la sfida geopolitica globale. Gli imprenditori hanno illustrato al ministro come le industrie farmaceutiche italiane siano parte dello sviluppo virtuoso e come potrebbero ulteriormente crescere. “Questo incontro con un settore di eccellenza del Made in Italy ha posto le basi per creare un tavolo permanente che serva a realizzare una compiuta politica industriale di cui la farmaceutica è un asset strategico”, ha affermato il ministro Urso nel suo intervento. “Voglio infatti rendere strutturale questo tavolo di confronto per un settore che è diventato una delle priorità della sicurezza nazionale, come anche la situazione pandemica ha fatto emergere”, ha proseguito. “Lo sforzo del governo – ha aggiunto – è quindi di accompagnare le imprese con solide politiche industriali che ne tutelino le infinite potenzialità e che agevolino investimenti sul territorio nazionale utilizzando sia i fondi europei (come Horizonte e Pnrr) che gli incentivi nazionali”. “Al tavolo, con il ministero della Salute e le regioni, vorrei coinvolgere tutti gli attori del settore”, ha concluso. (Com)