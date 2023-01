Slovacchia: premier, occorre iniziare a discutere di elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi per tentare di formare un’altra maggioranza in Slovacchia dopo la sfiducia contro il governo del premier Eduard Heger sono terminati senza successo. Lo ha ammesso il capo del governo, che aveva cercato di raccogliere l’assenso di 76 deputati del Consiglio nazionale a tale scopo. “Poiché i parlamentari di Libertà e solidarietà (Sas) mancano dal computo, è ora necessaria una discussione su elezioni anticipate”, ha affermato Heger. “Domani inviterò rappresentanti di Gente comune e personalità indipendenti (Olano), Per la gente (Za ludi), Siamo una famiglia (Sme Rodina) e Sas per negoziati su elezioni anticipate. Al momento, una data in autunno sembra la più realistica”, ha continuato il premier. (Vap)