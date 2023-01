© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, sono stati benedetti oggi i cani delle unità cinofile di polizia e vigili del fuoco di Roma. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Vitale in via Nazionale e la benedizione è stata impartita dal Cappellano dei vigili del fuoco e della polizia. L'iniziativa è stata organizzata dal Comando dei vigili del fuoco di Roma. (Rer)