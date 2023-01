Lazio 2023: Bianchi incontra Unione ciechi "trasporto pubblico sia idoneo per disabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa nella sede romana dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti l’incontro tra la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, e il presidente della sezione territoriale di Roma. Giuliano Frittelli. "Ringrazio il presidente per l’invito a cui ho partecipato con estremo piacere ed interesse. Ho spiegato quali sono i punti salienti del nostro programma, garantendo il massimo impegno per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità", afferma Bianchi in una nota. "Vogliamo un trasporto pubblico che sia accessibile alle persone con disabilità - ha aggiunto -, vogliamo devolvere ai comuni risorse regionali per consentire a disabili di avvalersi del servizio di trasporto su chiamata. Vogliamo un’inclusione lavorativa per le persone cieche e ipovedenti e vogliamo abbattere tutte le barriere in modo che il Lazio diventi una Regione accessibile a tutte e tutti. Incentiviamo la formazione del personale socio sanitario per prepararlo all’accoglienza delle persone con disabilità quando fruiscono dei servizi sanitari. Facilitiamo l’accesso all’istruzione, al lavoro e allo sport". (Com)