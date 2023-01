Germania-Ucraina: Steinmenier a Zelensky, siamo al vostro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “fermamente al fianco” dell'Ucraina”, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto comunicato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, all'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un colloquio telefonico tenuto oggi nel 31mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i rispettivi Paesi. Come informa la presidenza tedesca, i due capi di Stato hanno convenuto che i rapporti tra Germania e Ucraina “non sono mai state così stretti e importanti in 31 anni come lo sono ora di fronte alla guerra di aggressione russa” contro l'ex repubblica sovietica. Zelensky ha “ringraziato la Germania e i tedeschi” per il sostegno al suo Paese. A sua volta, Steinmeier ha dichiarato che la Germania è “fermamente al fianco” dell'ex repubblica sovietica, sostenendola sul piano politico, umanitario e militare. Tale appoggio viene fornito “con ciò che possiamo e in coordinamento con i nostri alleati”. Steinmeier ha, infine, dichiarato: “Continueremo così. Lunga vita all'amicizia tedesco-ucraina!”. (Geb)