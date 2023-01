Ue: Turco (M5s) su case green, Direttiva dimostra importanza superbonus ed Energy Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di Direttiva europea sull'efficientamento energetico degli edifici ha un obiettivo del tutto condivisibile. E soprattutto traccia un approdo che dimostra quanto sia stato sbagliato da parte del Governo Meloni tagliare una misura come il Superbonus e non risolvere il problema della cedibilità dei crediti fiscali legati al bonus edilizio. Il combinato disposto Superbonus-cessione crediti, infatti, sta già consentendo il miglioramento delle performance energetiche degli edifici, esattamente nella direzione individuata dall'Europa. Non possiamo però nasconderci che le tempistiche delineate dalla direttiva sono per l'Italia irrealistiche. Arrivare alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe D entro il 2033, per un patrimonio edilizio esistente che al 60 per cento è rappresentato da immobili classe G ed F, è pressoché impossibile. Per questo l'Ue non solo deve prevedere tutta una serie di flessibilità, a partire dai tempi, ma deve convincersi che la mole di investimenti necessari ai piani di ristrutturazione dei Paesi europei presuppone un nuovo debito comune europeo, che da ormai un anno il M5s invoca nella forma di un Energy Recovery fund. E' inutile che il governo, che peraltro nel Consiglio europeo del 25 ottobre ha approvato questa proposta di Direttiva, lanci allarmi scomposti per annacquare il catastrofico errore commesso aumentando le accise sulla benzina e sfornando una Legge di bilancio di inusitata pochezza. Piuttosto l'Esecutivo pensi a trattare con l'Ue gli aspetti decisivi per il Paese di questa Direttiva, senza perdere tempo su questioni sbagliate e irrilevanti come è accaduto a proposito dei limiti all'uso del Pos". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. (Com)