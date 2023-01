Russia: Putin, 2022 è stato difficile ma quest'anno capiamo meglio i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno è stato molto difficile per la Russia, ma nel 2023 le autorità hanno una migliore comprensione dei rischi possibili. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir Putin. "Nel 2022 non conoscevamo o capivamo i rischi, eppure li abbiamo affrontati, inclusi quelli finanziari, strutturali, logistici e così via", ha osservato il capo del Cremlino. Nel 2023 invece, ha proseguito, il governo comprende meglio "cosa sta succedendo e che tipo di sfide incontreremo (...) e allora dobbiamo superarle molto più efficacemente". (Rum)