Lombardia 2023: Majorino, Trenord a gara? Innanzitutto va rafforzata azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di mettere a gara Trenord "bisogna innanzitutto rafforzare l'azienda" ed "evitare che essa sia l'anticamera per una privatizzazione del servizio". Lo ha affermato Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per Pd e M5s, a margine del suo incontro odierno con Confcommercio a Milano, replicando alla suggestione di Letizia Moratti riguardo alla messa a gara di Trenord. "Prima della gara - ha sottolineato Majorino - il tema oggi è come rafforzi il servizio, come costruisci un sistema diverso tra Trenord e Rfi. Nell'ambito del mandato penso di arrivare a rendere gratuito l'uso del trasporto pubblico Regionale agli under 25, perché in questo modo possiamo aiutare direttamente le persone. Certo, Trenord è da ribaltare". "Mi chiedo perché Letizia Moratti queste cose non le abbia proposte a Fontana quando era vicepresidente di Regione Lombardia", ha in fine concluso. (Rem)