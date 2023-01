Sanità: Schillaci, solo 30 farmaci di fatto carenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 3.000 farmaci nella lista dei carenti Aifa, “circa 300 sono privi di equivalenti, e quindi inseriti nella lista dei prodotti ‘importabili su richiesta delle strutture sanitarie’. Invece, non sostituiti da altri farmaci alternativi, sono di fatto meno di 30 referenze, di cui peraltro non si discorre in questi giorni sui media”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci in audizione davanti alla Commissione Affari sociali della Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. (Rin)