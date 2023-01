Lombardia 2023: Fontana, lista "Lombardia Ideale" può superare 5-6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo elettorale previsto dal presidente uscente di Regione Lombardia Attilio Fontana "è raccogliere tutte quelle persone che si riconoscono nel progetto che stiamo portando avanti, nel fare e nell'essere buoni amministratori e nell'essere vicini ai territori". Lo ha affermato a margine della presentazione della lista civica sostegno del presidente uscente "Lombardia Ideale", in corso a Palazzo delle Stelline. Rispondendo alle domande dei cronisti in merito ai risultati che questa lista potrebbe ottenere, il presidente ha risposto che è difficile contestualizzare in numeri, ma è convinto "che questa lista potrà sicuramente superare il 5-6 per cento". Tra i candidati presentati oggi spuntano i nomi dell'avvocato Luca Degani, ex presidente di Uneba Lombardia; Fiorenzo Corti, sindacalista della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale e anche l'ex sindaco di Magenta, Chiara Calati. (Rem)