Montenegro: Istituto statistica, nel 2022 inflazione media +13 per cento su base annua

- I prezzi al consumo in Montenegro nell'anno 2022 sono aumentati in media del 13 per cento rispetto all'anno 2021. Lo rivela l'ufficio di statistica nazionale (Monstat) secondo cui a dicembre dello scorso anno, rispetto al mese di novembre, i prezzi al consumo erano in media dello 0,1 per cento più alti, mentre rispetto allo stesso mese del 2021, sono stati in media superiori del 17,2 per cento. La maggiore influenza sul tasso di inflazione mensile è stata data dall'aumento dei prezzi dei servizi abitativi, di latte, formaggio e uova, verdura, scarpe e altre calzature, frutta, carne, servizi di cura della persona, nonché manutenzione e riparazione di autoveicoli.(Seb)