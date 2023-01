Germania: Scholz, Pistorius ha forza e calma necessarie a ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco designato, Boris Pistorius, ha “la forza e la calma” per affrontare la “svolta epocale” impressa alle Forze armate della Germania (Bundeswehr) dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere Olaf Scholz a margine della visita che ha effettuato presso l'Ufficio federale per gli Affari esteri (Bfaa), a Brandenburg an der Havel. Il capo del governo federale si è poi detto sicuro che Pistorius “piacerà alle truppe” come ministro della Difesa. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) assumerà formalmente l'incarico con il giuramento nella giornata del 19 gennaio. Al vertice della Difesa, Pistorius avvicenda la socialdemocratica Christine Lambrecht, che ieri ha rassegnato le dimissioni.(Geb)