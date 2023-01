Brasile: revocato decreto Bolsonaro che autorizzava estrazione legname in riserve indigene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione nazionale dei popoli indigeni (Funai) ha revocato la norma emanata durante gli ultimi giorni del governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro che consentiva l'estrazione a fini commerciali di legname nelle riserve indigene. Lo riferisce la ministra dei Popoli originari, Sonia Guajajara, in un messaggio su Twitter. "Revocata la disposizione di Funai e Ibama, che facilitava lo sfruttamento dell'estrazione di legname nelle terre indigene. E' stato uno degli ultimi atti firmati durante l'amministrazione Bolsonaro. Il nostro impegno è per la protezione delle terre indigene. Non permetteremo ulteriori battute d'arresto", ha scritto. (segue) (Brb)