Brasile: revocato decreto Bolsonaro che autorizzava estrazione legname in riserve indigene (2)

- Secondo l'articolo 231 della Costituzione brasiliana, le risorse naturali nelle terre possono essere utilizzate solo dalle popolazioni indigene, per fini non commerciali di speculazione. La norma autorizzava la cosiddetta gestione forestale sostenibile nei territori indigeni. In pratica, il provvedimento ha consentito lo sfruttamento del legname anche da parte di organizzazioni di composizione mista, cioè non composte da soli indigeni. Quando è stata pubblicata la norma, l'Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib) aveva rilasciato una nota tecnica in cui si affermava che il provvedimento dava "via libera agli invasori per avanzare all'interno dei territori per portare avanti azioni speculative". (Brb)