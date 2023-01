Roma: Battaglia (Pd), intesa tra Ama e 'non vedenti' è ottimo esempio accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ottimo esempio che fa di Roma "una città che guarda all'inclusione di tutti i suoi cittadini: il protocollo d'intesa siglato oggi presso il Dipartimento ambiente di Roma Capitale tra Ama e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Roma è un segnale importante di ascolto e di azione da parte delle istituzioni nei confronti di parte della cittadinanza che ha deficit visivi ma non per questo dimostra meno sensibilità nella raccolta differenziata dei rifiuti". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera capitolina del Partito democratico. "Sono particolarmente fiera dell'accoglienza che è stata data all'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Roma da parte di Ama e da parte dell'Assessora all'ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi: ci voleva la sensibilità giusta per accogliere una richiesta che di fatto è una richiesta forte di cittadinanza attiva e di volontà di rispettare l'ambiente e la propria comunità". (segue) (Com)