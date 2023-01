Roma: Battaglia (Pd), intesa tra Ama e 'non vedenti' è ottimo esempio accessibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il corretto conferimento dei rifiuti per la parte differenziata attraverso soluzioni innovative - si legge nella nota - è parte del lavoro che si andrà a fare con questo protocollo, così come il rispetto dell'ordine di posizionamento dei contenitori e la sperimentazione di un'etichetta tattile. Ringrazio il sindaco di Roma, l'assessora capitolina all'Ambiente e il presidente di Ama per questa forte volontà di inclusione che è fondamentale in ogni campo, anche in quello dei rifiuti e del rispetto dell'ambiente, così come ringrazio l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Roma per lo stimolo alla sfida dell'inclusione e dell'innovazione che sottopongono con costanza alle Istituzioni". (Com)