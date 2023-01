Tunisia: premier Bouden incontra a Davos presidente Bers, focus su partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia Najla Bouden ha incontrato questa mattina la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Odile Reno Basso, per discutere della cooperazione tra il Paese nordafricano e l’istituzione internazionale. Secondo l’emittente radiofonica “Jawhara Fm”, all’incontro hanno partecipato anche il ministro delle finanze, Sihem Nemsia, il governatore della Banca centrale tunisina, Marouane Abassi, e l'ambasciatore tunisino a Berna, Tarek Taieb. L’incontro è avvenuto a margine del Forum economico mondiale (Wef) in corso a Davos, in Svizzera. Il colloquio è stata l’occasione per fare il punto sui progetti di sviluppo in Tunisia e sul futuro della cooperazione tra le due parti. Da parte sua, Basso ha ribadito la disponibilità della Bers di continuare a sostenere i progetti in corso nel Paese nordafricano, così come le riforme che il governo tunisino si è impegnato a realizzare. Il valore degli investimenti della Bers Tunisia ammonta a circa 864 milioni di euro, di cui il 25 per cento è a beneficio del settore privato.(Tut)