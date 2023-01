Lazio 2023: Capriccioli (Radicali), con nostra lista tema diritti al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi "è una giornata importante perché abbiamo presentato una lista che porterà in campagna elettorale e nel consiglio regionale del Lazio dei temi specifici e peculiari. Prima di tutto il tema dei diritti, che quando noi Radicali per decenni ne parlavamo ci dicevano che erano argomenti di nicchia, e invece oggi sono al centro del dibattito nazionale. Quindi diritti delle donne, questione dell'accoglienza e inclusione, partecipazione popolare". Lo ha detto il capolista di Più Europa, Radicali e Volt alle elezioni regionali del Lazio, Alessandro Capriccioli, interpellato in occasione della presentazione a Roma della lista. "Temi poco frequentati e che secondo noi sono essenziali per un governo efficace della Regione e dei territori, e il modo in cui i territori si legano ai diritti è molto sottovalutato", ha concluso. (Rer)